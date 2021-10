உலக செய்திகள்

கேரளா, உத்தரகாண்ட் கனமழையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஜப்பான் பிரதமர் இரங்கல் + "||" + Japan's PM Kishida sends sympathy message to PM Modi on flooding, landslides in Uttarakhand, Kerala

கேரளா, உத்தரகாண்ட் கனமழையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஜப்பான் பிரதமர் இரங்கல்