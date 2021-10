உலக செய்திகள்

சீன அதிபர் ஜின்பிங்குடன் இம்ரான் கான் தொலைபேசி உரையாடல் + "||" + Pak, China call on world to provide immediate humanitarian assistance to Afghanistan.

சீன அதிபர் ஜின்பிங்குடன் இம்ரான் கான் தொலைபேசி உரையாடல்