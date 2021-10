உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள அமெரிக்கர்களை 2 வாரங்களில் மீட்க நடவடிக்கை - அமெரிக்கா தகவல் + "||" + Action to rescue Americans in Afghanistan in 2 weeks US Information

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள அமெரிக்கர்களை 2 வாரங்களில் மீட்க நடவடிக்கை - அமெரிக்கா தகவல்