உலக செய்திகள்

துபாய் எக்ஸ்போ 2020 கண்காட்சியில் இந்திய அரங்கை 28 நாட்களில் 1½ லட்சம் பேர் பார்வையிட்டனர் + "||" + The Indian stage at the Dubai Expo 2020 was visited by 10 lakh people in 28 days

துபாய் எக்ஸ்போ 2020 கண்காட்சியில் இந்திய அரங்கை 28 நாட்களில் 1½ லட்சம் பேர் பார்வையிட்டனர்