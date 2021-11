உலக செய்திகள்

ஏமன்: ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் - 29 பேர் பலி + "||" + Many killed in Houthi missile attack on mosque, says minister

ஏமன்: ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் - 29 பேர் பலி