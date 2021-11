உலக செய்திகள்

பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்காத ஜின்பிங், புதின் குறித்து ஜோ பைடன் விமர்சனம் + "||" + Joe Biden critique of Putin Jinping who did not attend the climate change summit

பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்காத ஜின்பிங், புதின் குறித்து ஜோ பைடன் விமர்சனம்