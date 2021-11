உலக செய்திகள்

நைஜீரியா: நின்றுகொண்டிருந்த ஆட்டோக்கள் மீது டேங்கர் லாரி மோதல் - 6 பேர் பலி + "||" + Six people killed in road accident in southern Nigeria

