உலக செய்திகள்

கோஸ்டா ரிக்கா நாட்டில் 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம் என அறிவிப்பு + "||" + Vaccine mandate for children over 5 years in Costa Rica

கோஸ்டா ரிக்கா நாட்டில் 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம் என அறிவிப்பு