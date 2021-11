உலக செய்திகள்

ஈகுவடார் சிறை: இரு கும்பல்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் 68 பேர் கொன்று குவிப்பு + "||" + Clashes between two gangs in Ecuador prison kill 68 people

ஈகுவடார் சிறை: இரு கும்பல்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் 68 பேர் கொன்று குவிப்பு