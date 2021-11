உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு மட்டும் ஊரடங்கு + "||" + Lockdown only for those who have not been vaccinated against corona in Austria

ஆஸ்திரியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு மட்டும் ஊரடங்கு