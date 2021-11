உலக செய்திகள்

“சீனாவுடன் ஆரோக்கியமான போட்டியை மட்டுமே அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கிறது” - ஜோ பைடன் + "||" + United States expects only healthy competition from China Joe Biden says

“சீனாவுடன் ஆரோக்கியமான போட்டியை மட்டுமே அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கிறது” - ஜோ பைடன்