உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதம் வளர பள்ளி, கல்லூரிகளே காரணம் - பாக். மந்திரி சர்ச்சை பேச்சு + "||" + Main reason for extremism is schools and colleges not madressahs: Pak min

பயங்கரவாதம் வளர பள்ளி, கல்லூரிகளே காரணம் - பாக். மந்திரி சர்ச்சை பேச்சு