உலக செய்திகள்

5 மாநில தேர்தலுக்காகவேளாண் சட்டங்களை மோடி திரும்ப பெற்றுள்ளார்நாராயணசாமி கருத்து + "||" + Narayanasamy has said that Modi has withdrawn the agricultural laws for the 5 state assembly elections.

5 மாநில தேர்தலுக்காகவேளாண் சட்டங்களை மோடி திரும்ப பெற்றுள்ளார்நாராயணசாமி கருத்து