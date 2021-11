உலக செய்திகள்

சூடானில் போராட்டக்காரர்கள் மீது ராணுவம் துப்பாக்கிச்சூடு - அமெரிக்கா கண்டனம் + "||" + US condemns violence against protesters in Sudan, calls for Hamdok's return - State Dept.

சூடானில் போராட்டக்காரர்கள் மீது ராணுவம் துப்பாக்கிச்சூடு - அமெரிக்கா கண்டனம்