உலக செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு கனடாவில் அனுமதி + "||" + Canada to allow entry to those vaccinated with Covaxin

கோவேக்சின் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு கனடாவில் அனுமதி