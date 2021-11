உலக செய்திகள்

வங்காள தேசம்: 19 மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று கொரோனா உயிரிழப்பு பதிவாகவில்லை + "||" + Bangladesh records zero daily COVID-19 death for 1st time in 19 months

