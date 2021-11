உலக செய்திகள்

32 வித உருமாற்றம் அடையக்கூடிய புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு! + "||" + scientists warn of new covid variant with high number of mutations

32 வித உருமாற்றம் அடையக்கூடிய புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு!