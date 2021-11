உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா: அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் துப்பாக்கிச்சூடு - 3 பேர் பலி + "||" + Three men dead, 4 injured in apartment gunfire in US' Nashville: Police

அமெரிக்கா: அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் துப்பாக்கிச்சூடு - 3 பேர் பலி