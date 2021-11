உலக செய்திகள்

ஒமிக்ரான் வைரசுக்கு எதிராக 100 நாட்களில் புதிய தடுப்ப்பூசி - பைசர் அறிவிப்பு + "||" + Pfizer unsure if Omicron evades its vaccine, can launch new one in 100 days : Statement

ஒமிக்ரான் வைரசுக்கு எதிராக 100 நாட்களில் புதிய தடுப்ப்பூசி - பைசர் அறிவிப்பு