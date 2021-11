உலக செய்திகள்

காங்கோ: புலம்பெயர்ந்தோர் தங்கி இருந்த முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் - 22 பேர் பலி + "||" + More than 20 killed in attack on DR Congo displaced persons camp

