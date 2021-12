உலக செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை வேண்டாம்: உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தல் + "||" + WHO Advises Against Blood Plasma Treatment For COVID-19

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை வேண்டாம்: உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தல்