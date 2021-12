உலக செய்திகள்

புருண்டி சிறையில் பயங்கர தீ விபத்து: 38 கைதிகள் உடல் கருகி சாவு + "||" + At least 38 dead, 69 injured in prison fire in Burundi capital

புருண்டி சிறையில் பயங்கர தீ விபத்து: 38 கைதிகள் உடல் கருகி சாவு