உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் வைரஸ் டெல்டாவை விட குறைவான தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தும் - உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Omicron could be milder than Delta: WHO chief

ஒமைக்ரான் வைரஸ் டெல்டாவை விட குறைவான தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தும் - உலக சுகாதார அமைப்பு