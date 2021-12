உலக செய்திகள்

சூரியன் போன்ற நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறும் ஆபத்து; மனித இனத்துக்கு பாதிப்பு - விஞ்ஞானிகள் கவலை + "||" + The danger of a sun-like star exploding Impact on humankind Scientists concerned

சூரியன் போன்ற நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறும் ஆபத்து; மனித இனத்துக்கு பாதிப்பு - விஞ்ஞானிகள் கவலை