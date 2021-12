உலக செய்திகள்

சாலையில் கவிழ்ந்த கன்டெய்னர் லாரி: 54 பேர் பலி - ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் அதிர்ச்சி..! + "||" + UN Chief 'Horrified' by death of 54 migrants in truck collision in Mexico: Statement

சாலையில் கவிழ்ந்த கன்டெய்னர் லாரி: 54 பேர் பலி - ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் அதிர்ச்சி..!