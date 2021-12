உலக செய்திகள்

வங்காளதேச விடுதலை பொன்விழா: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கவுரவ விருந்தினராக பங்கேற்பு + "||" + Bangladesh Independence day Golden Jubilee President Ramnath attends as the Guest of Honor

வங்காளதேச விடுதலை பொன்விழா: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கவுரவ விருந்தினராக பங்கேற்பு