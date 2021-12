உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரானுக்கு எதிராக தனியாக தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை - அமெரிக்க விஞ்ஞானி + "||" + Currently available boosters enough to fight Omicron variant: Fauci

ஒமைக்ரானுக்கு எதிராக தனியாக தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை - அமெரிக்க விஞ்ஞானி