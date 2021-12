உலக செய்திகள்

"வெந்நீரில் வேகவைத்து, 2 நாட்களுக்கு ஊற வைத்து.." ஜப்பானில் பிரபலமாகும் கரப்பான்பூச்சி பீர்..! + "||" + Soak the cockroach well for 2 days ..! Japanese cockroach Beer brewing method ..!

"வெந்நீரில் வேகவைத்து, 2 நாட்களுக்கு ஊற வைத்து.." ஜப்பானில் பிரபலமாகும் கரப்பான்பூச்சி பீர்..!