உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா வெளிநாடுகளுக்கு 33.5 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கியுள்ளது: வெள்ளை மாளிகை தகவல் + "||" + US Has Sent 335 Million Covid Vaccine Doses To 110 Countries: White House

அமெரிக்கா வெளிநாடுகளுக்கு 33.5 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கியுள்ளது: வெள்ளை மாளிகை தகவல்