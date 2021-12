உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் திருமண கோஷ்டியினர் 8 பேர் பலி + "||" + 8 killed in Mandi Bahauddin as bus runs over group of people

பாகிஸ்தானில் திருமண கோஷ்டியினர் 8 பேர் பலி