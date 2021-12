உலக செய்திகள்

ஈரானிலும் கால்பதித்த ஒமைக்ரான்: முதல் பாதிப்பு கண்டுபிடிப்பு + "||" + Iran reports first case of Omicron variant of Covid-19: Report

ஈரானிலும் கால்பதித்த ஒமைக்ரான்: முதல் பாதிப்பு கண்டுபிடிப்பு