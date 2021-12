உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா; கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்த ஆய்வாளர்கள் அறிவுறுத்தல் + "||" + Corona rising again in the UK Analysts instruct to enforce strict regulations

இங்கிலாந்தில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா; கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்த ஆய்வாளர்கள் அறிவுறுத்தல்