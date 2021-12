உலக செய்திகள்

சீனாவில் புதிதாக 81 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Corona exposure confirmed for 81 new people in China

சீனாவில் புதிதாக 81 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி