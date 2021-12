உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் : பீதியடைந்த மக்கள் வீதிகளில் தஞ்சம் + "||" + Powerful earthquake in the United States: Panicked people take refuge on the streets

அமெரிக்காவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் : பீதியடைந்த மக்கள் வீதிகளில் தஞ்சம்