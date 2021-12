உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் அச்சுறுத்தல்: கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளுங்கள் - ஜெர்மனி பிரதமர் + "||" + Germany clamps down on New Year's parties to tame omicron variant

ஒமைக்ரான் அச்சுறுத்தல்: கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளுங்கள் - ஜெர்மனி பிரதமர்