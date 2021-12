உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் நுழைந்து விட்டது: தடுப்பூசியே நம்மை பாதுகாக்கும் - வெனிசுலா அதிபர் + "||" + Omigron has arrived in our country - the President of Venezuela

