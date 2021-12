உலக செய்திகள்

இது யாருக்கு தண்டனை...! ஆசிட் வீசிய முன்னாள் காதலனையே திருமணம் செய்த இளம்பெண் + "||" + Turkish woman MARRIES boyfriend who threw acid in her face

இது யாருக்கு தண்டனை...! ஆசிட் வீசிய முன்னாள் காதலனையே திருமணம் செய்த இளம்பெண்