உலக செய்திகள்

"உலகின் வலிமையான சிறுவன்" எனும் பெயர் பெற்றவரின் தற்போதைய நிலை..! + "||" + Once nicknamed ‘Little Hercules’, former ‘world’s strongest boy’ is unrecognizable 21 years on

"உலகின் வலிமையான சிறுவன்" எனும் பெயர் பெற்றவரின் தற்போதைய நிலை..!