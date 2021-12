உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் புதிய உச்சம்; ஒரே நாளில் 5.72 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா + "||" + Record surge in kids' hospitalisation as US logs new high of 5.8 lakh daily Covid cases

அமெரிக்காவில் புதிய உச்சம்; ஒரே நாளில் 5.72 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா