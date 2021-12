உலக செய்திகள்

நடுவானில் கொரோனா உறுதி; பல மணி நேரம் கழிவறையிலேயே தனிமைப்படுத்திக்கொண்ட பெண் பயணி...! + "||" + Chicago woman quarantined in airplane bathroom for 3 hours after testing positive for Covid-19 mid-flight

நடுவானில் கொரோனா உறுதி; பல மணி நேரம் கழிவறையிலேயே தனிமைப்படுத்திக்கொண்ட பெண் பயணி...!