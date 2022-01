உலக செய்திகள்

உணவுதான் முக்கியம், அணு ஆயுதங்கள் அல்ல - சொல்வது வடகொரிய அதிபர் + "||" + North Korea's Kim Jong Un says focus on food, economy for 2022

உணவுதான் முக்கியம், அணு ஆயுதங்கள் அல்ல - சொல்வது வடகொரிய அதிபர்