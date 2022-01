டெஸ்லா நிறுவனத்தின் இயக்குநராக அசோக் எல்லுசுவாமி! - விளக்கம் அளித்த எலான் மஸ்க்

வாஷிங்டன்,

உலக பெரும்பணக்காரர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க் தலைமையிலான, மின்சார வாகனங்களை தயாரிக்கும் 'டெஸ்லா' நிறுவனம், இந்தியாவில் கால் பதித்துள்ளது.டெஸ்லா நிறுவனம் மின்சார கார் விற்பனையில், டெஸ்லா நிறுவனம் இந்தாண்டு போர்டு உள்ளிட்ட நிறுவனங்களை பின்னுக்குத் தள்ளியது. அதோடு அவருடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் விண்வெளி சுற்றுலாவை வெற்றிகரமாக நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 2021-ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நபராக டெஸ்லா நிறுவனத்தின் சிஇஓ-வான எலான் மஸ்க்கை, டைம்ஸ் இதழ் தேர்வு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், டெஸ்லா நிறுவனத்தில் ஆட்டோபைலட் குழு இயக்குனராக இந்தியாவைச் சேர்ந்த அசோக் எல்லுசுவாமியை பணியாற்ற தேர்வு செய்தது எப்படி என்பதை டெஸ்லா நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரி எலான் மஸ்க் விவரித்துள்ளார்.

இது குறித்து எலான் மஸ்க் கூறுகையில், “டெஸ்லா நிறுவனம் ஆட்டோ பைலட் குழுவை தொடங்க உள்ளது என நான் டுவிட் செய்திருந்தேன். அந்த டுவிட் மூலம் முதன் முதலில் ஆட்டோ பைலட் குழுவில் தேர்வு செய்யப்பட்டது அசோக் தான்” என்று டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

Elon on Teslas Autopilot team: Ashok is actually the head of Autopilot engineering. Andrej is director of AI; People often give me too much credit & give Andrej too much credit. The Tesla Autopilot AI team is extremely talented. Some of the smartest people in the world. @elonmuskpic.twitter.com/a6vJ64aphG