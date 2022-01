தேசிய செய்திகள்

6 ஆயிரம் நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு உதவி பெறும் உரிமம் ரத்து: மத்திய அரசு + "||" + Center cancels foreign funding licenses of more than 6,000 NGOs

6 ஆயிரம் நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு உதவி பெறும் உரிமம் ரத்து: மத்திய அரசு