உலக செய்திகள்

இது தடுப்பூசி போடாதவர்களை தாக்கும் கொரோனா அலை - ஜோ பைடன் + "||" + United States: Joe Biden urges concern but not alarm as omicron cases rises

இது தடுப்பூசி போடாதவர்களை தாக்கும் கொரோனா அலை - ஜோ பைடன்