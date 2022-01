பாகிஸ்தான் அதிபருக்கு 2-வது முறையாக கொரோனா தொற்று உறுதி

இஸ்லாமாபாத்,

இந்தியாவின் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் கொரோனா தொற்றின் 5-வது அலை பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில் பாகிஸ்தானின் அதிபர் ஆரிஃப் ஆல்விக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது 2-வது முறையாக அவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இது குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள ஆரிஃப் ஆல்வி, கடந்த 5 நாட்களாக தனக்கு தொண்டை வலி இருந்ததாகவும், 2 நாட்களாக லேசான காய்ச்சல் இருந்து வந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தனக்கு வேறு கொரோனா அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாத நிலையில், பரிசோதனையின் போது தனக்கு 2-வது முறையாக கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

وازا مرضت فھوا یشفین



اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے



I have tested +ive for Covid again. Had a sore throat since 4-5 days & was getting better. Felt mildly feverish for a few hours two nights ago. No other symptoms.

So friends plz resume precautions & follow SOPs.