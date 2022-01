உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் முதல் பெண் நீதிபதி - வரலாற்றில் இடம்பிடித்த ஆயிஷா மாலிக் + "||" + Ayesha Malik as first woman Judge of the Supreme Court of Pakistan

பாகிஸ்தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் முதல் பெண் நீதிபதி - வரலாற்றில் இடம்பிடித்த ஆயிஷா மாலிக்