உலக செய்திகள்

எகிப்தில் பேருந்துகள் மோதி விபத்து: 14 பேர் பலி, 17 பேர் கடுகாயம் + "||" + At Least 14 Killed, 17 Injured In Egypt Double Bus Crash: Officials

எகிப்தில் பேருந்துகள் மோதி விபத்து: 14 பேர் பலி, 17 பேர் கடுகாயம்