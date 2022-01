உலக செய்திகள்

ஆங் சான் சூகிக்கு மேலும் 4 ஆண்டுகள் சிறை:மியான்மர் நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Myanmar's deposed leader Aung San Suu Kyi sentenced to 4 more years in prison

ஆங் சான் சூகிக்கு மேலும் 4 ஆண்டுகள் சிறை:மியான்மர் நீதிமன்றம் உத்தரவு