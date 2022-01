உலக செய்திகள்

சிலி மக்களுக்கு 4வது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம் + "||" + Launch of the 4th dose vaccine for the people of Chile

சிலி மக்களுக்கு 4வது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம்