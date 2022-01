உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீது படையெடுக்க சொந்த நாட்டு படையினர் மீதே தாக்குதல் நடத்த ரஷியா திட்டம் - அமெரிக்கா தகவல் + "||" + Russia is preparing a pretext for invading Ukraine: US official

